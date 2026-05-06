Madonas pilsētas vidusskola (foto: Madonas novada pašvaldība)
Šodien 19:19
Ikviens var sportot Madonas pilsētas vidusskolas sporta laukumā
No 5. maija Madonas pilsētas vidusskolas sporta laukums darba dienās kļuvis publiski pieejams visiem sporta entuziastiem, pavēstījusi Madonas novada pašvaldība.
Sporta laukums publiskiem apmeklējumiem pieejams darbdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00.
Apmeklējot sporta laukumu, lūdzam ņemt vērā šādus nosacījumus:
- Teritorijā atļauts nodarboties ar sporta veidiem;
- Laukums nav paredzēts velobraukšanai, braukšanai ar skrejriteņiem, balansa riteņiem un līdzīgiem transportlīdzekļiem;
- Transportlīdzekļus aicinām novietot skolas tuvumā esošajos stāvlaukumos - iebraukšana teritorijā nav atļauta;
- Ieeja gājējiem - pa vārtiņiem no skolas priekšpuses (labajā stūrī) un no Kalna ielas puses;
- Skolas teritorijā darbojas videonovērošana;
- Apmeklētāji lūgti ievērot sporta laukuma lietošanas un sabiedriskās kārtības noteikumus.
Sekojot līdzi pieprasījumam un apmeklētībai, nākotnē var tikt pārskatīti pieejamības laiki.
Aicinām iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un izmantot Madonas pilsētas vidusskolas sporta laukuma sniegtās iespējas sportošanai!