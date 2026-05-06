"Madona EVL" dāmas triumfē Latvijas Reģionālo līgu čempionātā volejbolā
Ar "Madona EVL" komandas triumfu Cēsīs noslēgusies Latvijas Reģionālo līgu čempionāta sezona sievietēm, pavēstījusi Madonas novada pašvaldība.
Pirmajā pusfināla spēlē, kas norisinājās 2.maijā, "Madona EVL" ar rezultātu 3:0 uzvarēja Jēkabpils komandu un iekļuva finālā, bet otrajā pusfināla spēlē Rīgas Tehniskās Universitātes komanda ar rezultātu 3:2 uzvarēja VK "Lazdukalns/Balvu novads" komandu, iekļūstot finālā.
Fināla un spēle par bronzas medaļām norisinājās 3.maijā, turpat Cesu Sporta kompleksā. Spēlē par 3.vietu VK "Lazdukalns/Balvu novads/ ar 3:1 (22:25, 25:19, 25:13, 25:18) pieveica Jēkabpils komandu un izcīnīja bronzas medaļas.
Finālā "Madona EVL" sīvā cīņā ar rezultātu 3:1 (20:25, 25:16, 25:21 un 32:30) pārspēja RTU komandu un otro sezonu pēc kārtas uzvarot finālā tieši šo komandu.
Jau pirmajā setā madonietēm gandrīz izdevās atspēlēties no 4:14, pietuvojoties rezultātā līdz 16:17. Arī otrajā un trešajā setā līdz to vidum vadībā pabija rīdzenieces, taču setu galotnēs uzvarēja Madonas komanda. Īpaši intriģējošs bija ceturtais sets, kurā ļoti tuvu piektā seta spēlēšanai bija RTU komanda. Pirmos trīs punktus setā guva madonietes, pēc tam RTU spēlētājas panāca 12:9 savā labā. madonietes atspēlējās (14:13), bet RTU vēlreiz panāca, kā likās izšķirošo pārsvaru - 22:17 un 24:21. Tomēr ne šīs trīs setbumbas, ne vēl trīs nākamās izmantot neizdevās un sīkstā cīņā Madonas komanda savu ceturto mačbumbu pārvērta uzvarā ar rezultātu 32:30. Madonas komandai zelts, RTU komandai sudrabs. Apsveicam komandas spēlētājas ar atkārtoti izcīnīto čempionu titulu Latvijas Rēģionālo līgu čempionātā. Paldies spēlētājām par ieguldīto darbu un sava laika ziedošanu volejbolam, un Madonas vārda popularizēšanu volejbola aprindās.