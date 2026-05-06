Pie drafta pirmās izvēles tiek Toronto "Maple Leafs", Šmitam joprojām paredz vietu labāko desmitniekā

Foto: Romāns Kokšarovs/LOK/LETA
Alberts Šmits Latvijas hokeja izlases treniņā Milānas olimpisko spēļu laikā.
Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta loterijā otrdien uzvarēja Toronto "Maple Leafs", iegūstot nākamās sezonas jauno spēlētāju izvēles pirmo iespēju.

"Maple Leafs" izredzes pirms loterijas uz pirmo izvēli bija piektās labākās jeb 8,5%. Galvenā favorīte uz pirmo drafta numuru bija Vankūveras "Canucks" ar 18,5%, tomēr komanda, kuru šosezon pārstāvēja latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers, tika tikai pie trešās izvēles, kamēr otrais numurs tika Sanhosē "Sharks".

Drafta ceturto izvēli ieguva Čikāgas "Blackhawks", piekto - Ņujorkas "Rangers", sesto - Kalgari "Flames", septīto - Sietlas "Kraken", bet astoto - Vinipegas "Jets".

Toronto komanda pirmo drafta izvēli ieguva trešo reizi komandas pastāvēšanas vēsturē. 1985. gadā "Maple Leafs" ar pirmo numuru izvēlējās Vendelu Klārku, bet 2016. gadā - Ostonu Metjūsu.

Gaidāms, ka šī gada drafta pirmais numurs būs amerikāņu uzbrucējs Gevins Makenna no Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Pensilvānijas štata universitātes ("Penn State") "Nittany Lions" komandas. Tikmēr no eiropiešiem visaugstākā pozīcija tiek atvēlēta zviedru uzbrucējam Īvaram Stenbergam. Vieta drafta pirmajā desmitniekā tiek prognozēta arī latviešu aizsargam Albertam Šmitam, kurš, visticamāk, tiks izvēlēts kā otrais no eiropiešiem. NHL drafta izvēles tiks izdarītas šā gada 26. un 27. jūnijā.

Pērn ar pirmo numuru Ņujorkas "Islanders" izvēlējās aizsargu Metjū Šeiferu.

