Kolorādo "Avalanche" Stenlija kausa izcīņā joprojām spēlē bez zaudējumiem
Šīs sezonas Prezidenta kausa ieguvēja Kolorādo "Avalanche" svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas otrās kārtas mačā izcīnīja otro uzvaru.
Rietumu konferences pusfināla duelī "Avalanche" savā laukumā ar 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) pārspēja Minesotas "Wild" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 2-0.
Spēles trešajā minūtē Martins Nečass vadībā izvirzīja mājiniekus, bet jau pēc sešām sekundēm Kirils Kaprizovs panāca 1:1. Vadību "Avalanche" atjaunoja devītajā minūtē, kad precīzs vairākumā bija Gabriels Landeskūgs.
Otrā perioda sākumā 3:1 panāca Nikolā Ruā, bet trešās trešdaļas 14. minūtē Neitans Makinons vairākumā guva mājinieku ceturtos vārtus. "Wild" pēc minūtes atbildēja ar Markusa Jūhansona trāpīgu metienu, bet punktu mačam ar raidījumu tukšos vārtos pielika "Avalanche" uzbrucējs Valērijs Ņičuškins, panākdams 5:2.
Mājinieku vārtus sargāja Skots Vedžvuds, kurš tika galā ar 29 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Filips Gustafsons tvēra 18 no 22 ripām. Sērijas trešā un ceturtā spēle norisināsies "Wild" laukumā.
Jāmin, ka "Avalanche", kas kļuva par regulārā turnīra uzvarētāju, Stenlija kausa izcīņā vēl nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu - sešās spēlēs sešas uzvaras. Pirmo kārtu tā pārvarēja ar 4-0.
Rietumu konferences otrajā pusfinālā Vegasas "Golden Knights" sērijā līdz četriem panākumiem ir vadībā ar 1-0 duelī ar Anaheimas "Ducks". Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.