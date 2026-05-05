Ābola "Flyers" otrais zaudējums NHL Austrumu konferences pusfinālā
Otro zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Austrumu konferences pusfināla sērijā pret Karolīnas "Hurricanes" pirmdien piedzīvoja Filadelfijas "Flyers" komanda, kurai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols.
"Hurricanes" savā laukumā uzvarēja ar 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) papildlaikā, sērijā līdz četriem panākumiem izvirzoties vadībā ar 2-0. Uzvaras vārtus mājinieku rindās pagarinājuma 19. minūtē guva Teilors Hols. Mača piektajā minūtē 39 sekunžu laikā Džeimijs Draizdeils vairākumā un Šons Kuturjē vienādos sastāvos panāca 2:0 viesu labā, bet 11. minūtē vienus vārtus mājiniekiem skaitliskajā vairākumā atguva Nikolajs Ēlers. Izlīdzinājumu "Hurricanes" panāca spēles 52. minūtē pēc Seta Džārvisa precīzā metiena.
Karolīnas komandai šī bija sestā uzvara pēc kārtas šī gada Stenlija kausa izcīņā. Pirmajā kārtā "Hurricanes" ar 4-0 pārspēja Otavas "Senators", bet Filadelfijas komanda pirmajā kārtā sērijā ar 4-2 pieveica latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins".
Sērijas nākamās divas spēles naktī uz piektdienu un naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika notiks Filadelfijā. "Flyers" komandai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.