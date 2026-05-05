FOTO: Facebook.com/lugelv
Sporta zvaigznes
Šodien 08:16
Notiks atvadīšanās no kamaniņu sportista un trenera Ķuža
Šodien Rīgā notiks atvadīšanās no kādreizējā kamaniņu braucēja, olimpisko spēļu dalībnieka, sacensību tiesneša un kamanu izgatavošanas speciālista Valda Ķuža, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
Atvadīšanās notiks plkst. 15 Lielajā krematorijā Meža kapos, Varoņu ielā 3a.
Ķuzis 1976. gada olimpiskajās spēlēs Insbrukā izcīnīja devīto vietu kamaniņu sacensībās divniekiem. Tāpat 1979. gadā divniekos pasaules čempionātā viņš bija devītais, bet tajā pašā gadā ieguva piekto vietu divniekos Eiropas čempionātā.
Viņš ir PSRS kausa ieguvējs divniekos 1974. gadā, kā arī tajā pašā gadā kļuva par PSRS tautu spartakiādes vicečempionu divniekos.
Tāpat Ķuzis ir bijis PSRS un Latvijas kamaniņu sporta izlases mehāniķis ziemas olimpiskajās spēlēs 1980., 1984., 1988., 1992. un 1994. gadā.
2018. gadā Ķuzis saņēma balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā.