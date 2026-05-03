Pļaviņš/Fokerots Brazīlijā zaudē pusfinālā un cīnīsies par bronzu
Foto: EPA/Scanpix
Pļaviņš un Fokerots piedzīvo zaudējumu "Elite 16" turnīra pusfinālā.
Citi sporta veidi

Pļaviņš/Fokerots Brazīlijā zaudē pusfinālā un cīnīsies par bronzu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā zaudēja pusfinālā un cīnīsies par bronzas medaļām.

Pļaviņš/Fokerots Brazīlijā zaudē pusfinālā un cīnī...

Ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets ar rezultātu 0-2 (16:21, 10:21) zaudēja poļiem Mihalam Brilam/Bartošam Losjakam (9.), kurus iepriekš pārspēja apakšgrupu turnīrā.

Pļaviņš un Fokerots uzvarēja visās apakšgrupas spēlēs un arī nākamajos trīs izslēgšanas turnīra mačos.

Līdz šim bez zaudējumiem cīnās arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras sieviešu turnīrā sasniegušas pusfinālu.

BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

Tēmas

Kristians FokerotsMārtiņš PļaviņšPludmales volejbolsVolejbols

Citi šobrīd lasa