Šodien 15:45
Pļaviņš/Fokerots Brazīlijā zaudē pusfinālā un cīnīsies par bronzu
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā zaudēja pusfinālā un cīnīsies par bronzas medaļām.
Ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets ar rezultātu 0-2 (16:21, 10:21) zaudēja poļiem Mihalam Brilam/Bartošam Losjakam (9.), kurus iepriekš pārspēja apakšgrupu turnīrā.
Pļaviņš un Fokerots uzvarēja visās apakšgrupas spēlēs un arī nākamajos trīs izslēgšanas turnīra mačos.
Līdz šim bez zaudējumiem cīnās arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras sieviešu turnīrā sasniegušas pusfinālu.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.