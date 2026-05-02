Pļaviņš un Fokerots iekļūst Brazīlijas "Elite 16" turnīra finālā
Foto: Voleyball World
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sestdien Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā iekļuva pusfinālā un svētdien cīnīsies par medaļām.

Ceturtdaļfinālā ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets ar 2-0 (21:17, 21:11) pārspēja norvēģus Annešu Mūlu un Kristianu Sērumu (5.). Pusfināli un cīņas par godalgām tiks aizvadītas svētdien.

Jau ziņots, ka astotdaļfinālā Latvijas duets ar 2-0 (21:14, 21:18) uzvarēja amerikāņus Haimi Šalku un Džeimsu Šovu (15.). Sieviešu konkurencē Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras izsētas ar otro numuru, astotdaļfinālā ar 2-0 (22:20, 21:18) pārspēja Brazīlijas duetu Tamelu Koradello/Viktoriju Lopesu (5.).

Ceturtdaļfinālā Latvijas sportistes sestdien spēkosies ar vācietēm Sandru Itlingeri/Annu Lēnu Grīni (9.). BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

