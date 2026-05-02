Šodien 23:04
Uldriķis ar "Arminia" aizvada neizšķirtu Vācijas bundeslīgas maču
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis ar sevis pārstāvēto komandu Bīlefeldes "Arminia" sestdien Vācijas otrās bundeslīgas mačā cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar "Bochum", kas pagājušajā sezonā spēlēja Vācijas spēcīgākajā līgā.
Uldriķis bija "Arminia" sākumsastāvā un laukumā bija līdz 83. minūtei. Pirmajā puslaikā mājiniekus vadībā izvirzīja Joels Grodovskis, kurš precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu. Viesi panāca neizšķirtu tikai 79. minūtē, kad mājinieku vārtos bumbu raidīja Morics Broni Kvartengs.
"Arminia" ar 36 punktiem 32 spēlēs ieņem 13. vietu 18 komandu konkurencē, bet izkrišanas zonā esošās divas tuvākās komandas ir tikai trīs punktus aiz tās.