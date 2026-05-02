Maiami "Grand Prix" sprinta sacīkstēs ātrākie - "McLaren" piloti
Pirmās formulas (F-1) sezonas ceturtā posma - Maiami "Grand Prix" - sprinta sacīkstē attiecīgi pirmo un otro vietu ieņēma "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri.
Noriss, kurš bija ātrākais arī piektdien aizvadītajā sprinta kvalifikācijā, apsteidza komandas biedru par teju četrām sekundēm. Trešajā pozīcijā ierindojās Šarls Leklērs ("Ferrari"), bet uzreiz ārpus labāko trijnieka palika Džordžs Rasels ("Mercedes"), kuram piektajā un sestajā vietā sekoja attiecīgi Makss Verstapens ("Red Bull") un komandas biedrs Kimi Antonelli.
Septīto vietu ieņēma Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), astotais bija Pjērs Gaslī ("Alpine"), devītais finišēja Izaks Hadžars ("Red Bull"), bet labāko desmitnieku noslēdza Franko Kolapinto ("Alpine"). Sestdien paredzēta vēl kvalifikācija pamatsacensībām, bet Maiami "Lielās balvas" izcīņa tiks aizvadīta svētdien.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 75 punktiem ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko F-1 kopvērtējuma līderi. Otrais ar 68 punktiem ir Rasels, kuram seko abi "Ferrari" piloti Leklērs un Hamiltons ar attiecīgi 55 un 43 punktiem.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvojas Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".