"VEF Rīga" izlīdzina rezultātu Latvijas Basketbola līgas pusfināla sērijā
"VEF Rīga" sestdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas ceturtajā mačā ar 104:94 (38:25, 18:26, 23:27, 25:16) pārspēja "Ventspili" un sērijā līdz trīs panākumiem panāca neizšķirtu 2-2.
Viesu uzvaru ar 25 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Kamau Stoukss, Kristaps Ķilps iekrāja 19 punktus, bet vēl 16 punktus guva Kērtiss Holiss.
Ventspils komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Braients Tomass, kura kontā arī astoņas bumbas zem groziem, Kamerons Šeltons tika pie 18 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām, kamēr 13 punktus pievienoja Renārs Birkāns.
Pusfināla pirmajā spēlē "VEF Rīga" basketbolisti mājās bija pārāki ar 87:76, bet otrajā un trešajā ar 86:84 savā laukumā un ar 82:59 viesos uzvarēja "Ventspils".
Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Ogri", kamēr rīdzinieki uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā. Abas komandas šosezon tikušās četras reizes Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačos. Pamatturnīrā abas reizes pārāki bija "vefieši", un ceturtdaļfināla sērijā "VEF Rīga" uzvarēja ar 2-1.
Otrā pusfinālā spēkojas "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Rīgas zeļļi/Sefinance". Pēc četriem mačiem sērijā rezultāts ir 2-2. "Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".