Pļaviņš/Fokerots un Anastasija Samoilova/Tīna Graudiņa iekļūst Brazīlijas "Elite 16" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sestdien iekļuva Brazīlijas profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" ceturtdaļfinālā, ar 2-0 (21:14, 21:18) pārspējot amerikāņus Haimi Šalku un Džeimsu Šovu (15.).
Cīņā par iekļūšanu pusfinālā Latvijas pludmales volejbolisti sestdien vēl spēkosies ar norvēģiem Annešu Mūlu un Kristianu Sērumu, kuri izsēti ar piekto numuru. Pļaviņš un Fokerots uzvarēja visās trīs apakšgrupas spēlēs, zaudējot tikai vienā setā. Sestdien sieviešu konkurencē izslēgšanas spēles sāks arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa. BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.
Savukārt sieviešu konkurencē Samoilova/Graudiņa, kuras izsētas ar otro numuru, astotdaļfinālā ar 2-0 (22:20, 21:18) pārspēja Brazīlijas duetu Tamelu Koradello/Viktoriju Lopesu (5.). Ceturtdaļfinālā Latvijas sportistes spēkosies ar vācietēm Sandru Itlingeri/Annu Lēnu Grīni (9.). Latvijas pludmales volejbolistes arī uzvarēja visās apakšgrupas cīņās. BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.