Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova.
Šodien 14:28
Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Brazīlijā "Elite 16" turnīrā izcīna otro uzvaru
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ceturtdien Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā uzvarēja arī otrajā spēlē.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar otro numuru, B grupas otrajā spēlē ar 2-0 (22:20, 21:13) pārspēja amerikānietes Korinnu Kviglu un Hloju Lorīnu (14.), kuras pirms tam pārvarēja kvalifikāciju.
Pirmajā mačā latvietes ar 2-0 (21:16, 21:15) guva panākumu pār kvalifikāciju pārvarējušo Brazīlijas duetu Egeile Almeida/Vitorija de Souza (23.).
Piektdien paredzēta cīņa ar Itālijas duetu Džada Bianki/Klaudija Skampoli (11.).
Jau ziņots, ka arī Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots vīriešu turnīru sākuši ar divām uzvarām.
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās vienības. BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.