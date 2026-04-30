"Crystal Palace" un "Ray Vallecano" pietuvojas UEFA Konferences līgas finālam
Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas "Crystal Palace" ceturtdien UEFA Konferences līgas pusfināla pirmajā mačā iekrāja divu vārtu pārsvaru, kamēr otrā pusfinālā pie minimālas uzvaras tika Madrides "Ray Vallecano".
"Crystal Palace" viesos ar 3:1 (1:0) pārspēja Doneckas "Shakhtar", kas spēli savā laukumā aizvadīja Krakovā. Londoniešiem vajadzēja mazāk kā pusminūti, lai izvirzītos vadībā, kad jau pirmajā uzbrukumā "Shakhtar" vārtos bumbu nogādāja Ismaila Sars. Savukārt otrā puslaika ievadā pēc stūra sitiena izspēles rezultātu izlīdzināja Oļegs Očeretko, taču aptuveni desmit minūtes vēlāk "Crystal Palace" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Daiči Kamada. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, 84. minūtē londoniešu pārsvaru dubultoja Jergens Stranns Lāšens.
Otrā pusfinālā Madrides "Ray Vallecano" savā laukumā ar 1:0 (0:0) guva panākumu pār "Strasbourg". Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm madridiešu uzvaras vārtus guva Alemāu, kurš raidīja bumu viesu vārtos pēc stūra sitiena.
Atbildes spēle notiks 7. maijā, bet titulspēle, kurā iekļūs uzvarētāji divu cīņu summā, tiks aizvadīta 27. maijā Leipcigā.
Pērn Eiropas pēc spēka trešajā klubu turnīrā par čempioni kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 uzvarēja Seviljas "Real Betis".