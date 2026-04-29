Latvijas jaunie hokejisti uzveic ASV izlasi
Latvijas U-18 hokejisti pasaules čempionātā sasniedz pusfinālu.
Noskaidros, kas būs Latvijas U-18 hokeja izlases pretinieki pasaules čempionāta pusfinālā
Par Latvijas valstsvienības pretinieci pasaules čempionāta pusfinālā kļuvusi Slovākijas U-18 vīriešu hokeja izlase.
Slovāki ceturtdaļfinālā ar 7:1 (5:1, 1:0, 1:0) sagrāva Dāniju. Latvijas un Slovākijas pusfināla mačs paredzēts piektdien. Starp uzvarētājiem ar četriem (2+2) punktiem izcēlās Timotijs Kazda, pie diviem (1+1) punktiem tika Tomāšs Seličs un Ivans Mata, bet vēl pa reizei Dānijas vārtos ripu raidīja Jakubs Florišs, Samuels Karsajs un Šimons Potočka. Vienīgos Dānijas vārtus pirmajā trešdaļā guva Noa Hulsigs.
Otrā pusfinālā piektdien spēkosies Zviedrija un Čehija. Zviedrija ceturtdaļfinālā ar 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) pārspēja Kanādu. Noslēdzošajā trešdaļā abus zviedru vārtus guva Nilss Bartoldsons. Tikmēr Čehija cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) apspēlēja Somiju. Otrā perioda pēdējā minūtē čehiem uzvaru nesošos vārtus guva Tadeašs Cifka.
Savukārt cīņā par vietas saglabāšanu elites divīzijā Norvēģija ar 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) uzvarēja Vāciju. Pamatlaika izskaņā Norvēģijas labā divus vārtus guva Niklass Niklass Ārams-Olsens, palīdzot norvēģiem saglabāt vietu spēcīgākajā divīzijā. Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Jau ziņots, ka šodien, 29. aprīlī, sensacionālu cīņu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā aizvadīja Latvijas U-18 hokeja izlase, kas ar 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) pārspēja spēcīgo ASV izlasi un pirmo reizi vēsturē sasniedza pasaules čempionāta pusfinālu.