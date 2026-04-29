VIDEO: Igaunijā iemūžināta elpu aizraujoša dabas aina
Igaunijas Mednieku biedrība dalījusies ar elpu aizraujošu video, kurā iemūžināts lācis, kas mežā trenkā alni.
"Vambolas medību vietā, Viljandu apriņķī izvietotā medību kamera iemūžinājusi aizraujošu dabas ainu. Videoierakstā redzams brīdis, kad lācis dzenas pakaļ alnim," norāda biedrība.
"Kā ziņoja vietējais mednieks, lācis, šķiet, mežā vajāja alni. Video redzams, ka ķepainis klibo uz priekšējās kājas, kas, iespējams, savainojumu guvis vajāšanas laikā," norāda biedrība, piebilstot, ka lāču ēdienkartē ir arī alņi un vilki. "Šādas sadursmes dabā ir daļa no dabiskā dzīves cikla. Pēc mednieku teiktā, visticamāk, tā bija grūsna alne."
Jau ziņots, ka Igaunijā šobrīd mīt aptuveni 1400 lāču, un saskaņā ar valsts Vides monitoringa datiem to skaits Igaunijā katru gadu pieaug par 10-13 procentiem. Tas nozīmē, ka nākamgad ķepaiņu skaits kaimiņvalstī varētu palielināties par 182 īpatņiem. Tikmēr Igaunijas mednieku apvienība norāda, ka pēdējās desmitgadēs ir palielinājies arī lāču metienu skaits - ja agrāk visai bieži tika novērotas lāču mātītes ar 1–2 mazuļiem, tad tagad arvien biežāk var redzēt lāču mātītes ar trīs un pat četriem mazuļiem.