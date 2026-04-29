"TTT Rīga" basketbolistes 25. reizi kļūst par Latvijas čempionēm
"TTT Rīga" basketbolistes trešdien ar graujošu uzvaru - 99:55 (31:12, 27:18, 24:8, 17:17) pārspēja "Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) komandu, triumfējot "Optibet" Latvijas Sieviešu basketbola līgā (LSBL) un 25. reizi kļūstot par Latvijas čempionēm.
Starp uzvarētājām rezultatīvākā ar 22 punktiem bija Ieva Pulvere, Niamera Dieva iekrāja 15 punktus, bet Enija Vīksne noslēdza maču ar 13 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm. RSU vienībā Samanta Gabranova izcēlās ar 11 punktiem, kamēr Šarlote Pētersone pievienoja desmit punktus.
Nedēļas nogalē finālsērijas pirmajā mačā "TTT Rīga" savā laukumā uzvarēja ar 118:47. Pusfinālā "TTT Rīga" ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS komandu, bet RSU ar 2-1 pieveica "TTT Rīga Juniores". Cīņā par bronzu pēc divām spēlēm rezultāts starp "Liepāja"/LSSS komandu un "TTT Rīga Juniores" ir neizšķirts. Izšķirošais mačs paredzēts ceturtdien rīdzinieču laukumā.
Pērn par LSBL čempionēm kļuva "TTT Rīga", kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS basketbolistes. "TTT Rīga" komandai ir 24 Latvijas čempiones tituli basketbolā sievietēm.