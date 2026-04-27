“Penguins” izšķirošā mačā pret “Flyers” vārtus atkal uzticēs Šilovam
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā otrajā spēlē pēc kārtas sargās Pitsburgas "Penguins" vārtus.
"Penguins" Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijas piektajā mačā pirmdien savā laukumā uzņems Filadelfijas "Flyers", spēlei sākoties naktī uz otrdienu plkst. 2 pēc Latvijas laika.
Sērijā pēc četrām cīņām ar 3-1 vadību saglabā "Flyers", un pēc vēl viena zaudējuma "Penguins" noslēgs sezonu.
Pirmajās trīs spēlēs "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, bet ceturtajā mačā vārtu drošība tika uzticēta Šilovam, kurš tika galā ar 28 no 30 pretinieku metieniem un palīdzēja Pitsburgas vienībai ar 4:2 izcīnīt pirmo uzvaru sērijā.
"Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.