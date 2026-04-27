Mbapē guvis traumu, nav zināms viņa iespējamās atgriešanās laiks
Spānijas futbola klubs Madrides "Real" apstiprinājis, ka tā uzbrucējs Kilians Mbapē aizvadītās nedēļas nogalē guvis kreisās kājas paceles cīpslas traumu.
Francijas izlases uzbrucējs savainojumu guva Spānijas čempionāta - "La Liga" - piektdienas spēlē pret Seviljas "Real Betis", kas noslēdzās ar neizšķirtu 1:1. Mbapē šajā mačā laukumu atstāja 81. minūtē.
"Real" pirmdien pēc medicīniskajām pārbaudēm apstiprināja 27 gadus vecā uzbrucēja savainojumu, tomēr nenorādīja, cik ilgi viņš nevarēs spēlēt.
Šosezon Mbapē visos turnīros kopumā "Real" rindās aizvadījis 41 maču, kuros izcēlies ar 41 vārtu guvumu un septiņām rezultatīvām piespēlēm.
Francijas izlasē Mbapē šosezon četrās spēlēs guvis piecus vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles. Kopumā valstsvienībā viņam 95 mači un 56 precīzi sitieni, tikai par vienu vārtu guvumu mazāk nekā rekordistam Olivjē Žirū.
"La Liga" kopvērtējumā "Real" pēc 33 kārtām ar 74 punktiem ieņem otro pozīciju, no līderes "Barcelona" atpaliekot 11 punktus.