Bulgārs Vezenkovs otro reizi karjerā atzīts par Eirolīgas sezonas vērtīgāko spēlētāju
Par ULEB Eirolīgas vērtīgāko spēlētāju ir atzīts Pirejas "Olympiacos" uzbrucējs Aleksandrs (Saša) Vezenkovs, svētdien pavēstīja turnīra rīkotāji.
30 gadus vecais bulgāru uzbrucējs kļuvis par otro Eirolīgas spēlētāju, kurš MVP balvu izpelnījies divas reizes. Pirmo reizi par Eirolīgas regulārā čempionāta vērtīgāko spēlētāju viņš tika atzīts 2022./2023. gada sezonā. Pirms viņa to 2005. un 2006. gadā divreiz ieguva Entonijs Pārkers.
Šosezon Vezenkovs turnīrā vidēji mačā ir sakrāja 19,4 punktus un 6,6 atlēkušās bumbas zem groziem.
⭐️⭐️ Sasha Vezenkov is your 2025–26 EuroLeague MVP— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The @Olympiacos_BC forward becomes the first two-time MVP since Anthony Parker (2005–06)
Etching his legacy higher with every season 👏
Balsojumā par turnīra vērtīgāko spēlētāju piedalījās Eirolīgas klubu kapteiņi (35% balsu), galvenie treneri (35% balsu), mediji (20% balsu) un līdzjutēji (10% balsu). Otrais balsojumā palika Kauņas "Žalgiris" kluba aizsargs Silvēns Fransisko, bet labāko trijnieku noslēdza Elaidža Braients no Telavivas "Hapoel".
Vezenkova pārstāvētā "Olympiacos" regulārajā čempionātā izcīnīja 26 uzvaras 38 spēlēs un ierindojās pirmajā pozīcijā. Izslēgšanas mačos pirmajā kārtā komanda tiksies ar "Barcelona" vai "Monaco".
Eirolīgas simboliskajā pieciniekā iekļuva Vezenkovs, Fransisko, Braients, kā arī Žans Montero no "Valencia" un Nikola Milutinovs no "Olympiacos".