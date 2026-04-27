"Rockets" sper pirmo soli vēstures pārrakstīšanas virzienā; Embīds atgriežas laukumā ar smagu sagrāvi
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā svētdien pirmo panākumu sērijā pret Losandželosas "Lakers" svinēja Hjūstonas "Rockets" vienība.
Hjūstonas komanda Rietumu konferences ceturtdaļfinālā mājās uzvarēja ar 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31), sērijā līdz četriem panākumiem pietuvojoties līdz 1-3.
Uzvarētāju rindās 23 punktus guva Eimens Tompsons, 20 - Tarī Īsons, bet 19 - Alperens Šengins. Arī pārējie divi pamatpiecinieka spēlētāji aizvadīja rezultatīvu maču, 17 punktus gūstot Rīdam Šepardam, bet 16 - Džabari Smitam jaunākajam. "Lakers" sastāvā 19 punktus guva Deandre Eitons, bet 13 punktus pievienoja Rui Hačimura.
Sērijas piektā spēle norisināsies Losandželosā trešdienas vakarā pēc Latvijas laika. NBA vēsturē līdz šim neviena komanda vēl nav atspēlējusies no 0-3 deficīta sērijā.
Citā Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā ar 1-3 iedzinējos svētdien nonāca Portlendas "Trail Blazers", kas savā laukumā ar 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40) piekāpās Sanantonio "Spurs". Uzvarētājiem 28 punktus guva De'Ārons Fokss, bet Viktors Vembanjama izcēlās ar 27 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, septiņiem bloķētiem metieniem, čētrām pārtvertām bumbām un trim rezultatīvām piespēlēm. Mājiniekus no trešā zaudējuma sērijā neglāba Deni Avdijas 27 punkti un Džrū Holideja 20 punkti.
Piektā spēle šajā sērijā tiks aizvadīta "Spurs" laukumā naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika.
Savukārt Austrumu konferencē svētdien uzvaras attālumā no nākamās kārtas nonāca Bostonas "Celtics", kas viesos ar 128:96 (34:18, 22:20, 39:36, 33:22) sagrāva Filadelfijas "76ers". Bostoniešu panākumu ar 32 punktiem kaldināja Peitons Pričards, bet 30 punktus un 11 rezultatīvas piespēles sakrāja Džeisons Teitums. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 26 punktiem, 10 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Žoels Embīds.
Sērijā līdz četriem panākumiem rezultāts ir 3-1 "Celtics" labā, kuras laukumā naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika norisināsies dueļa piektā spēle.
Citā Austrumu konferences ceturtdaļfināla spēlē Toronto "Raptors" savā laukumā ar 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) pieveica Klīvlendas "Cavaliers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot neizšķirtu 2-2. Mājinieku rindās pa 23 punktiem katrs guva Brendons Ingrems un Skotijs Bārnss, bet 18 punktus pievienoja Rovans Aleksandrs Barets. Klīvlendas vienībā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Donovans Mičels, bet 19 punktus guva Džeimss Hārdens.
Sērijas piektā trešdienas vakarā pēc Latvijas laika notiks Klīvlendā, bet nedēļas nogalē sestais mačs tiks aizvadīts Toronto.