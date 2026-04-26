Artūrs Strautiņš (ar 12. numuru)
Basketbols
Vakar 22:59
Artūrs Strautiņš met "trīnīšus" pret bijušo komandu Itālijas A sērijā, tomēr viņa klubs zaudē
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas spēlē guva 12 punktus, viņa pārstāvētajai Tortonas "Derthona" piedzīvojot neveiksmi. Tortonas komanda viesos ar 69:88 (14:20, 15:28, 23:22, 17:18) zaudēja Redžo Emīlijas "UnaHotels", kuru Strautiņš pārstāvēja divas sezonas pirms pievienošanās "Derthona".
Strautiņš spēlēja 25 minūtes un realizēja trīs no trijiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena kļūda, trīs pārtvertas piespēles, divas piezīmes un četri izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 16 un +/- rādītāju -11.
Latvijas basketbolists viesu rindās bija rezultatīvākais, kamēr vēl pa desmit punktiem guva Dominiks Oleiničaks un Kristians Vitals. Mājinieku panākumu ar 20 punktiem sekmēja Džeilens Barfords.
"Derthona" ar 15 uzvarām 26 mačos ieņem piekto pozīciju.