Vakar 22:40
"TTT Rīga" basketbolistes LSBL finālsērijā grauj RSU, samet gandrīz trīsreiz vairāk
"TTT Rīga" svētdien "Optibet" Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) finālsērijas pirmajā mačā izcīnīja graujošu panākumu. "TTT Rīga" mājinieču lomā ar 118:47 (26:18, 32:10, 26:10, 34:9) pārspēja "Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) komandu un sērijā līdz divām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Starp uzvarētājām rezultatīvākā ar 20 punktiem bija Ieva Pulvere, Niamera Dieva pievienoja 18 punktus un desmit bumbas zem groziem, bet pa 11 punktiem iekrāja Vanesa Jasa, Tīna Grausa, Madara Šmita un Mila Luzgina.
RSU vienībā Anita Miķelsone izcēlās ar 14 punktiem, un Ieva Magdalēna Vēvere noslēdza maču ar 13 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām.
Pusfinālā "TTT Rīga" ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS komandu, bet RSU ar 2-1 pieveica "TTT Rīga Juniores".
Pērn par LSBL čempionēm kļuva "TTT Rīga", kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS basketbolistes. "TTT Rīga" komandai ir 24 Latvijas čempiones tituli basketbolā sievietēm.