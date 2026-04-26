Ceturtdaļfinālā Ivars Samušonoks pārliecinoši pieveica Šveices pārstāvi Umaru Mavlajevu (foto: Latvijas Sporta Cīņas federācija / Facebook)
Citi sporta veidi
Šodien 20:15
Papildināts:Šodien 22:10
Cīkstonis Ivars Samušonoks Eiropas čempionātā izcīna dalītu piekto vietu
Latvijas sportists Ivars Samušonoks svētdien Albānijā Eiropas čempionātā cīņā piedzīvoja zaudējumu bronzas duelī un ieņēma dalīto piekto vietu. Samušonoks, kurš brīvajā cīņā startē svara kategorijā līdz 86 kilogramiem, ar 2:7 atzina Moldovas sportista Eudženiu Mihalčena pārākumu.
Iepriekš kļūdaini tika ziņots, ka Samušonoks ieņēmis ceturto vietu.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas cīkstonis sacensības sāka ar astotdaļfinālu, kurā ar 5:2 pārspēja austrieti Simonu Marhlu, bet ceturtdaļfinālā ar 13:1 uzvarēja Šveices pārstāvi Umaru Mavlajevu.
Pusfinālā Latvijas sportists tikās ar Eiropas un pasaules čempionātu bronzas medaļnieku Arsēniju Džiojevu no Azerbaidžānas, kuram zaudēja ar 2:12.
Iepriekš šajā čempionātā kvalifikācijas kārtā zaudējumus piedzīvoja Alans Amirovs, Elma Zeidlere un Alīna Aleksandra Antipova.
Tikmēr grieķu-romiešu stila cīkstonis Aleksandrs Jurkjans pēc pleca operācijas turpina atgūt formu un čempionātā nestartē.
Kontinenta meistarsacīkstes Tirānā norisināsies līdz svētdienai.