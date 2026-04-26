Cīkstonis Ivars Samušonoks Eiropas čempionātā izcīna ceturto vietu
Ceturtdaļfinālā Ivars Samušonoks pārliecinoši pieveica Šveices pārstāvi Umaru Mavlajevu (foto: Latvijas Sporta Cīņas federācija / Facebook)
Cīkstonis Ivars Samušonoks Eiropas čempionātā izcīna ceturto vietu

Latvijas sportists Ivars Samušonoks svētdien Albānijā Eiropas čempionātā cīņā piedzīvoja zaudējumu bronzas duelī un ieņēma ceturto vietu. Samušonoks, kurš brīvajā cīņā startē svara kategorijā līdz 86 kilogramiem, ar 2:7 atzina Moldovas sportista Eudženiu Mihalčena pārākumu.

Cīkstonis Ivars Samušonoks Eiropas čempionātā izcī...

Jau ziņots, ka sestdien Latvijas cīkstonis sacensības sāka ar astotdaļfinālu, kurā ar 5:2 pārspēja austrieti Simonu Marhlu, bet ceturtdaļfinālā ar 13:1 uzvarēja Šveices pārstāvi Umaru Mavlajevu.

Pusfinālā Latvijas sportists tikās ar Eiropas un pasaules čempionātu bronzas medaļnieku Arsēniju Džiojevu no Azerbaidžānas, kuram zaudēja ar 2:12.

Iepriekš šajā čempionātā kvalifikācijas kārtā zaudējumus piedzīvoja Alans Amirovs, Elma Zeidlere un Alīna Aleksandra Antipova.

Tikmēr grieķu-romiešu stila cīkstonis Aleksandrs Jurkjans pēc pleca operācijas turpina atgūt formu un čempionātā nestartē.

Kontinenta meistarsacīkstes Tirānā norisināsies līdz svētdienai.

