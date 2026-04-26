Meijere un Briedis pirmo reizi izcīna Latvijas čempiontitulu ratiņkērlingā pāriem.
Šodien 15:17
Meijere un Briedis izcīnījuši savu pirmo Latvijas čempiontitulu ratiņkērlingā pāriem
Linda Meijere un Ojārs Briedis svētdien Rīgā kļuva par Latvijas čempioniem ratiņkērlingā pāriem.
Finālsērijas izšķirošajā trešajā spēlē Meijere/Briedis ar rezultātu 8:3 pārspēja paralimpisko spēļu medaļniekus Poļinu Rožkovu un Agri Lasmanu, sērijā līdz divām uzvarām panākot 2-1.
Sestdien finālsērijas pirmajā spēlē ar 7:5 uzvarēja Rožkova/Lasmans, bet otrajā mačā ekstra endā ar 7:6 pārāki bija Meijere/Briedis. Piecas komandas pamatturnīrā ar katru cīnījās divas reizes, un divas labākās vienības kvalificējās finālam, kas tika aizvadīts līdz viena dueta divām uzvarām.