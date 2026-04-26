Saeimas deputāts Kristaps Krištopans deklarējis 514 026 eiro lielas parādsaistības.
Šodien 10:32
Krištopans iekūlies pusmiljona eiro lielos parādos
Saeimas deputāts Kristaps Krištopans (LPV) 2025. gadā atalgojumā Saeimā saņēma 66 290 eiro, bet viņa parādsaistības pērnā gada beigās sasniedza 514 026 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Citus ienākumu Krištopans pērn nav bijis. Deklarācija liecina, ka pagājušā gada beigās deputātam nebija uzkrājumu skaidrā vai bezskaidrā naudā, kas pārsniegtu deklarēšanas slieksni. Tāpat viņam nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu.
Krištopans lieto dzīvokli Rīgā. Viņa īpašumā, valdījumā vai lietošanā nav transportlīdzekļu. Krištopans pilda valdes locekļa pienākumus politiskajā partijā "Latvija pirmajā vietā".