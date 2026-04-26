VIDEO: Spānijā pārtrūkusi karuseļu atrakcijas trose. Notikušajā cietuši divi bērni
Spānijas pilsētā Seviljā noticis baismīgs incidents - pārtrūkstot karuseļu atrakcijas trosei, ievainojumus guvuši četri cilvēki, tai skaitā divi bērni.
Incidents notika Seviljas gadatirgū Spānijā 2026. gada 24. aprīlī. Publicētajā video redzams, kā aptuveni 90 metru augstumā gaisā pārtrūkst “Steel Max” atrakcijas trose, izraisot strauju divvietīgās kapsulas kritienu zemes virzienā.
“Notikušajā ievainojumus guvuši četri cilvēki. Viņiem tika sniegta palīdzība notikuma vietā, bet vēlāk divi no cietušajiem – tie, kuri atradās kapsulā – tika nogādāti medicīnas iestādē,” norādīts Seviljas ārkārtas dienesta paziņojumā.
Pēc negadījuma teritoriju nekavējoties norobežoja ugunsdzēsēji, kamēr notikuma vietā strādāja arī civilās aizsardzības dienesti. Cietušie pēc incidenta tika redzēti guļam uz zemes līdz brīdim, kad pie viņiem piesteidzās mediķi. Tiek ziņots, ka divi no ievainotajiem bija bērni, kuri atradās atrakcijā, savukārt vēl divi cilvēki uz zemes cieta no troses atlūzām.
“Notikušo šobrīd izmeklē Spānijas Nacionālā policija,” teikts Seviljas ārkārtas dienesta paziņojumā. Seviljas gadatirgus ir vietējās kopienas pasākums, kas tradicionāli notiek aprīlī Los Remedios rajonā, pilsētas dienvidrietumu daļā pie upes.