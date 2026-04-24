Pēc Kanāriju rallija pirmās pilnās dienas līderpozīcijā izvirzījies Sebastjēns Ožjē
Francijas autosportists Sebastjēns Ožjē pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas piektajā posmā - Kanāriju rallijā - pēc pirmās pilnās dienas izvirzījies līderpozīcijās.
"Toyota Gazoo" pilots Ožjē līderpozīciju pārņēma pēc dienas pirmā ātrumposma un pakāpeniski palielināja savu pārsvaru, kas šobrīd ir 8,9 sekundes. Aiz viņa nākamajās četrās vietās seko komandas biedri zviedrs Olivers Sūlbergs, soms Sami Pajari, brits Elfins Evanss un japānis Takamoto Kacuta.
Visas piecas "Toyota" ekipāžas ir nepilnas pusminūtes robežās, bet 22,3 sekundes no labāko piecinieka atpaliek "Hyundai" pilots Daniels Sordo. Sestdien ekipāžas sacentīsies sešos ātrumposmos, bet svētdien WRC posms noslēgsies ar četriem ātrumposmiem.
WRC kopvērtējumā pēc četriem posmiem līderis ar 81 punktu ir Kacuta, otro vietu ar 74 punktiem ieņem britu pilots Elfins Evanss, bet Zviedrijas autosportists Olives Sūlbergs ar 68 punktiem ierindojas trešajā pozīcijā.
2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos. Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.