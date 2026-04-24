Grosberga ierindojas 32. vietā Pasaules kausā orientēšanās sportā
Latvijas pārstāve Sandra Grosberga piektdien Šveicē aizvadītajā Pasaules kausa orientēšanās sportā pirmajā posmā finišēja 32. vietā sprinta distancē.
Uzvaru 3700 metru garajā distancē svinēja zviedriete Hanna Lundberja, kura finišēja 15 minūtēs un 15 sekundēs, par 20 sekundēm pārspējot norvēģieti Piju Jangu-Vīku un par 26 sekundēm - šveicieti Simonu Ēberzoldi. Grosberga tuvu distances vidum bija 11. vietā, taču otrajā daļā atkāpās uz trešo desmit un uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 32 sekundes. Rūta Dāboliņa bija 90. vietā 114 dalībnieču konkurencē.
Vīriešiem 3900 metru distancē nepārspēts bija šveicietis Tīno Polzīni, finišējot 13 minūtēs un 44 sekundēs. Vienu sekundi atpalika čehs Tomāšs Krivda, bet 14 sekundes zaudēja beļģis Mišels Janniks. Valters Reneslācis distanci veica trīs minūtes un 20 sekundes lēnāk par uzvarētāju, kas deva 91. vietu 130 sportistu konkurencē, bet Endijs Titomers tika diskvalificēts.
Pasaules kausa posms Šveicē turpināsies sestdien, kad paredzēta sprinta jauktā stafete, bet svētdien sportisti startēs izslēgšanas sprintā. Šosezon tiks aizvadīti četri Pasaules kausa posmi, no kuriem noslēdzošais septembra beigās paredzēts Lietuvā.