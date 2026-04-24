Semeņistaja neiekļūst Oeirašas "WTA 125" turnīra pusfinālā
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien nepārvarēja Oeirašas "WTA 125" turnīra ceturtdaļfinālu, ar 5-7, 4-6 piekāpjoties ASV tenisistei Vitnijai Osigvei.
Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 27 WTA vienspēļu ranga punktus. Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-4, 6-1 uzvarēja Annu Lēnu Frīdsamu (WTA 207.) no Vācijas, bet ceturtdaļfinālā iekļuva bez cīņas, jo viņas pretiniece Karola Monē (WTA 178.) no Francijas traumas dēļ no otrās kārtas mača atteicās.
Dubultspēlēs Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko pusfinālā ar 5-7, 1-6 zaudēja beļģietei Sofijai Kustulā un portugālietei Matildai Žoržai. Semeņistaja šajā turnīrā tika pie 49 dubultspēļu ranga punktiem.
Pagājušajā nedēļā Oeirašā jau tika aizvadīts viens "WTA 125" līmeņa turnīrs, kurā Semeņistaja dubultspēlēs zaudēja finālā, bet vienspēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.