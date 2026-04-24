Darja Semeņistaja nepārvar Oeirašas turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālu
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien nespēja iekļūt Oeirašas "WTA 125" turnīra vienspēļu pusfinālā.
Ceturtdaļfinālā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 112. pozīcijā un turnīrā izsēta ar trešo numuru, ar 5-7, 4-6 piekāpās ASV tenisiste Vitnijai Osigvei (WTA 180.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 27 WTA vienspēļu ranga punktus.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-4, 6-1 uzvarēja Annu Lēnu Frīdsamu (WTA 207.) no Vācijas, bet ceturtdaļfinālā iekļuva bez cīņas, jo viņas pretiniece Karola Monē (WTA 178.) no Francijas traumas dēļ no otrās kārtas mača atteicās.
Dubultspēlēs Semeņistaja sasniegusi pusfinālu. Otrajā kārtā
Par iekļūšanu pusfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 49 WTA dubultspēļu ranga punktus. Pirmajā kārtā Latvijas un Šveices duets ar 6-4, 6-4 uzvarēja Lielbritānijas tenisisti Ališu Bārnetu un ķīniete Fenu Šo.
Pagājušajā nedēļā Oeirašā jau tika aizvadīts viens "WTA 125" līmeņa turnīrs, kurā Semeņistaja dubultspēlēs zaudēja finālā, bet vienspēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.