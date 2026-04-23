Valmieras basketbolisti atspēlē milzīgu deficītu un pieveic "Rīgas zeļļus" LBL pusfināla pirmajā mačā
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ceturtdien izcīnīja uzvaru "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla pirmajā mačā. Valmierieši savā laukumā ar 80:73 (21:25, 9:20, 23:16, 27:12) pārspēja "Rīgas zeļļus" un sērijā līdz trīs uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Mājinieku panākumu ar 14 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Dominiks Steņonis, Endrū Pačers pievienoja 12 punktus, kamēr vēl 11 un desmit punktus guva attiecīgi Omars Pajičs un Verners Kohs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.
Rīgas komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Frenkijs Fidlers, Jānis Bērziņš iekrāja 13 punktus un septiņas bumbas zem groziem, kamēr Halils Šabazs noslēdza maču ar 11 punktiem.
Vēl trešās ceturtdaļas ievadā "Rīgas zeļļi" bija iekrājuši drošu pārsvaru, taču turpinājumā valmierieši atspēlējās un ceturtās ceturtdaļas vidū izvirzījās vadībā, nosargājot nelielu pārsvaru līdz finālsvilpei.
"Rīgas zeļļi" ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju", kamēr valmierieši uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Otrā pusfinālā "VEF Rīga" tiksies ar "Ventspili", kas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 3-0 bija pārāka pār "Ogri". Pirmā spēle šajā sērijā paredzēta piektdien.
"Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".