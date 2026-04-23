"Liepājas" futbolisti pieveic "Super Novu", tai sagādājot trešo zaudējumu pēc kārtas
"Liepāja" ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas noslēdzošajā mačā izcīnīja panākumu un pārtrauca četru neuzvarētu spēļu sēriju. "Liepāja" viesos ar 2:1 (2:0) pārspēja "Super Nova" vienību, kas piedzīvoja trešo zaudējumu pēc kārtas.
Mača 13. minūtē liepājniekus vadībā izvirzīja Danila Patijčuks, bet pirmā puslaika turpinājumā "Super Nova" aizsargs Lenards Bērziņš, mēģinot apturēt bumbu, palīdzēja tai nonākt savos vārtos, un "Liepājai" izdevās dubultot pārsvaru.
Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm "Liepājas" vārtsargu pārspēja Samate Amadū.
Otrdien astotās kārtas ievadā "Tukums 2000" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili", un "Auda" viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu", bet trešdien RFS viesos ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu", un "Riga" savā laukumā ar 4:0 sagrāva debitanti "Ogre United".
Pēc astoņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 21 punktu ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga". "Auda" tikusi pie 16 punktiem, "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko piecinieku ar 11 punktiem noslēdz "Liepāja". "Super Nova" iekrājusi desmit punktus, "Grobiņai" ir astoņi punkti, piecus punktus izcīnījušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.