Artūrs Vasiļonoks iekļūst labāko desmitniekā Eiropas čempionātā svarcelšanā
Latvijas sportists Artūrs Vasiļonoks ceturtdien Gruzijā Eiropas čempionātā svarcelšanā ierindojās desmitajā pozīcijā.
Vasiļonoks, kurš startēja svara kategorijā līdz 88 kilogramiem, raušana ar pirmajiem piegājieniem tika galā ar 148, 152 un 155 kilogramiem, kas bija desmitais labākais rezultāts.
Savukārt grūšanā Latvijas sportists spēja pacelt 183 kilogramus, kam sekoja neveiksmīgi mēģinājumi tikt galā ar 187 un 188 kilogramiem, sasniedzot 12. vietu.
Kopvērtējumā Vasiļonoks sakrāja 338 (155+183) kilogramus, kas bija labākais rezultāts B grupā un kopvērtējumā ļāva ierindoties desmitajā pozīcijā.
Par uzvarētāju kļuva Moldovas pārstāvis Marins Robu, kurš summā sakrāja 373 (173+200) kilogramus, bet otrais ar 363 (163+200) kilogramiem bija gruzīns Zurabs Mskhaladze.
Meistarsacīkstēs Latviju pārstāvēs arī Armands Mežinskis, kurš sacentīsies svara kategorijā līdz 94 kilogramiem.
Eiropas čempionāts Gruzijā norisināsies līdz nedēļas beigām.