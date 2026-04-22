Paraksta līgumu par SPURTS vidusskolas posma īstenošanas uzsākšanu Liepājā
Liepājas Raiņa vidusskola no 2026. gada 1. septembra uzsāks sporta klases ieviešanu vidusskolas posmā, nostiprinot sadarbību ar sporta klubiem un radot līdzsvarotu vidi gan mācībām, gan augsta līmeņa sporta treniņiem. Iniciatīva, ko atbalsta pašvaldība un nozares pārstāvji, mērķē uz jauno talantu izaugsmi un Latvijas starptautiskajiem sasniegumiem.
Otrdien, 21. aprīlī, Liepājas Olimpiskajā centā, ar pašvaldības atbalstu, klātesot Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājai Ingai Ekuzei, Liepājas Sporta pārvaldes vadītājam Aivim Tintam, biedrības "Liepājas sporta attīstības biedrība SPURTS" valdes loceklim Maksimam Bogdanovam un Liepājas Raiņa vidusskolas direktoram Kārlim Strautiņam, tika parakstīts sadarbības līgums par sporta klases vidusskolas posma īstenošanas uzsākšanu Liepājas Raiņa vidusskolā ar 2026. gada 1. septembri, iezīmējot jaunu posmu jauniešu sportā un izglītībā.
Sporta klase jau šobrīd veiksmīgi darbojas 7.–9. klašu posmā, apvienojot motivētus un sportiski ieinteresētus jauniešus no dažādiem sporta veidiem. Uzsākot tās attīstību vidusskolas līmenī un stiprinot sadarbību ar sporta klubiem, tā kļūs par mērķtiecīgu platformu skolēnu sasniegumiem Latvijas un starptautiskā līmenī.
Sporta klase nodrošina vidi, kurā iespējams līdzsvaroti attīstīt gan akadēmiskās zināšanas, gan sportisko meistarību. Mācību process tiek pielāgots sportistu vajadzībām, ļaujot efektīvi apvienot izglītību ar treniņu procesu un sacensību grafiku.
Šis projekts apliecina, ka izglītības sistēma var kļūt par spēcīgu sabiedroto jauniešu sportiskajā attīstībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un veidojot pamatu augstvērtīgiem nākotnes sasniegumiem.
Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietniece Sanita Sveile, akcentējot nepieciešamību turpināt ieguldījumu sporta attīstībā, kas ir būtisks solis ceļā uz sabiedrības veselības stiprināšanu un jauno talantu izaugsmes veicināšanu. Savukārt Latvijas Hokeja federācijas Sporta direktors Edgars Buncis, pasniedzot Olimpisko spēļu hokeja ripu Liepājas Raiņa vidusskolas direktoram Kārlim Strautiņam, vēlēja, lai skolā aug jaunie talanti un lai pēc vairākiem gadiem Olimpiskajās spēlēs Latvijas hokeja komanda tiek pārstāvēta finālsacensībās.
Šis simboliskais žests iemieso ticību jaunās paaudzes potenciālam un atgādina, ka lielas uzvaras sākas ar iedvesmu, neatlaidīgu darbu un atbalstošu vidi jau skolas gados. Tas ir aicinājums jauniešiem sapņot drosmīgi un mērķtiecīgi virzīties uz saviem sportiskajiem mērķiem, nesot Latvijas un Liepājas vārdu pasaulē.