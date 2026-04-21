Citi sporta veidi
Šodien 21:17
Liepājas jaunie cīkstoņi gatavojas U15 Eiropas čempionātam
Liepājas jaunie cīkstoņi izcīnīja čempiona titulu, sudrabus un bronzu starptautiskajās grieķu-romiešu cīņu sacensībās “Vilnius Supercup” U15 grupā Viļņā, izceļot Kristera Freimaņa uzvaru 52 kg kategorijā. Šie panākumi ir nozīmīgs sagatavošanās solis pirms maijā gaidāmā U15 Eiropas čempionāta.
"Liepājas Kompleksā sporta skola" informē, ka 18. un 19. aprīlī Viļņā (Lietuva) norisinājās starptautiskas grieķu - romiešu cīņu sacensības “Vilnius Supercup” U15 vecuma grupā.
Treneris Arturs Jaunsleinis priecājas par rezultātiem: “Liepājnieki uzrādija augstvērtīgus rezultātus. Par čempionu kļuva Kristers Freimanis (52kg), Otro vietu izcīnija Rodrigo Strjuks (45kg), Roberts Kļava (57kg) un trešo vietu izcīnija Kristaps Laugalis (52kg).”
Šīs sacensības ir viens no pēdējiem sagatavošanas posmiem pirms gaidāmā Eiropas čempionāta U15 vecuma grupā, kurš notiks maijā.