Zināma pirmā komanda, kas pēc šīs sezonas pametīs Anglijas premjerlīgu
Anglijas futbola premjerlīgu pēc šīs sezonas atstās Vulverhemptonas "Wanderers", noskaidrojās pēc pirmdienas vienīgās spēles turnīrā.
Pirmdien Londonas "Crystal Palace" savā laukumā cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Vesthemas "United", pēc kā kļuva skaidrs, ka pēdējā vietā esošā "Wanderers" sezonu nevarēs noslēgt augstāk par 18. vietu, pat uzvarot visās piecās atlikušajās spēlēs.
Vesthemas klubam pēc neizšķirta ir 33 punkti 33 mačos un 17. pozīcija, kas ir pēdējā drošā vieta palikšanai līgā. 18. vietā ar 31 punktu ir Totenhemas "Hotspur", 19. pozīcijā un arī ļoti tuvu izkrišanai no premjerlīgas ar 20 punktiem ir "Burnley", bet "Wanderers" ir 17 punkti.
"Wanderers" pēdējo reizi pēc spēka otrajā līgā - "Championship" - spēlēja 2017./2018. gada sezonā.
"Crystal Palace" ar 43 punktiem 32 spēlēs saglabāja 13. vietu turnīra tabulā. Pēc 33 spēlēm čempionāta līdere ir "Arsenal" ar 70 punktiem, bet Mančestras "City", kas aizvadījusi par vienu maču mazāk, atpaliek tikai par trim punktiem. Trešajā pozīcijā ar 58 punktiem atrodas Mančestras "United", 58 punkti, bet sliktāka gūto un zaudēto vārtu attiecība ir Birmingemas "Aston Villa", bet labāko piecinieku ar 55 punktiem noslēdz pagājušās sezonas čempione "Liverpool".