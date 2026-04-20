Latvijas pretiniekiem austriešiem pasaules čempionātā nepalīdzēs spožākie spīdekļi
Vienai no Latvijas pretiniecēm Austrijas vīriešu hokeja izlasei pasaules čempionātā nāksies iztikt bez Marko Rosi un Marko Kaspera, kuri ikdienā pārstāv Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubus.
Austrijas Hokeja federācija pirmdien pavēstīja, ka šobrīd NHL spēlējošie austrieši Rosi un Kaspers nepalīdzēs izlasei meistarsacīkstēs veselības problēmu dēļ.
Rosi sezonu sāka Minesotas "Wild", taču decembrī tika aizmainīts uz Vankūveras "Canucks", kurā šosezon 33 spēlēs izcēlās ar astoņiem gūtiem vārtiem un 14 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt Kaspers Detroitas "Red Wings" rindās aizvadītajā sezonā 81 mačā guva deviņus vārtus un iekrāja desmit rezultatīvas piespēles.
Šosezon uz NHL ledus izgāja kopumā trīs austriešu hokejisti - vēl divus mačus Monreālas "Canadiens" rindās aizvadīja aizsargs Dāvids Lainbahers, kurš lielāko daļu sezonas pavadīja AHL komandā Lavālas "Rocket", kuru rindās sacentīsies Kaldera kausā.
Pagājušajā pasaules čempionātā tieši austrieši aizlika kāju priekšā Latvjas izlases cerībām spēlēt ceturtdaļfinālā. Grupas pēdējā mačā austrieši bija pārāki ar 6:1 un iekļuva astoņu labāko komandu pulkā.
Ne "Canucks", ne "Red Wings" neiekļuva Stenlija kausa izcīņā.
Šveicē notiekošajā 2026. gada pasaules čempionātā Austrijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem, kā arī ASV, Somijas, Vācijas, Lielbritānijas, Ungārijas un Latvijas valstsvienībām. 2026. gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.