Rožkova un Lasmans ar uzvaru sāk Latvijas čempionātu ratiņkērlingā

Rožkova/Lasmans Latvijas čempionu titula aizstāvēšanu sāk ar uzvaru.
Citi sporta veidi
Šodien 21:46
Latvijas ratiņkērlingisti Poļina Rožkova un Agris Lasmans pirmdien Rīgā Latvijas čempionātu ratiņkērlingā jauktajiem pāriem sāka ar uzvaru.
Pagājušā gada uzvarētāji un Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu bronzas medaļnieki Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 13:2 pārspēja Eliju Asniņu un Aleksandru Vitohinu.
Citos mačos Linda Meijere un Ojārs Briedis ar 7:5 apspēlēja duetu Irīna Gorbaņa-Janeviča/Maksims Voroņeckis, kuri ar 9:0 sagrāva Asniņu un Vitohinu.
Vēl Meijere un Briedis ar 8:3 guva panākumu pār Adelaidu Killiani un Miku Ozolu.
Pamatturnīrā piecas komandas ar katru cīnīsies divas reizes, un divas labākās vienības kvalificēsies finālam, kas tiks aizvadīts līdz viena dueta divām uzvarām.
Turnīrs norisināsies līdz nedēļas beigām.