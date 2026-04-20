Minhenes "Bayern" mēnesi pirms sezonas beigām nodrošina savu 35. Vācijas čempiontitulu
Minhenes "Bayern" svētdien Vācijas futbola bundeslīgas 30. kārtas mačā izcīnīja panākumu un četras spēles līdz sezonas beigām nodrošināja čempiontitulu.
"Bayern" mājās ar 4:2 (3:1) apspēlēja "VfB Stuttgart".
Mača 21. minūtē 1:0 Štutgartes komandas labā panāca Kriss Fūhrihs, taču pirmā puslaika turpinājumā "Bayern" atbildēja ar trīs precīziem sitieniem aptuveni sešu minūšu laikā un pārņēma vadību. "VfB Stuttgart" vārtos bumbu raidīja Rafaels Gerreiru, Nikolass Džeksons un Alfonso Deivīss. Otrā puslaika ievadā vēl viesu vārtsargu pārspēja Harijs Keins.
Pamatlaika izskaņā Štutgartes futbolistiem vēl izdevās vienus vārtus atspēlēt, precīzam esot Šemam Andresam, taču laukuma saimnieki nosargāja uzvaru.
"Bayern" ar 79 punktiem 30 spēlēs turnīra tabulā kļuvusi neaizsniedzama tuvākajai sekotājai Dortmundes "Borussia", kas iekrājusi 64 punktus. Minhenes komanda nodrošinājusi Vācijas bundeslīgas čempiontitulu 35. reizi kluba vēsturē.