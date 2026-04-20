Mančestras "City" apspēlē līderi "Arsenal" un atjauno intrigu cīņā par Premjerlīgas titulu
Mančestras "City" svētdien Anglijas futbola premjerlīgas 33. kārtas mačā pārspēja līdervienību Londonas "Arsenal", neļaujot pretiniekiem pietuvoties čempiontitulam.
"City" savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 2:1 (1:1). Pēc spēlētām nepilnām 16 minūtēm laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Rajans Šerki, taču aptuveni divas minūtes vēlāk Kajs Havercs izmantoja mājinieku vārtsarga kļūdu un panāca neizšķirtu.
Otrajā puslaikā "City" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Ērlings Holanns, kurš 65. minūtē tika pie bumbas viesu soda laukumā un raidīja to "Arsenal" vārtos. Pamatlaika izskaņā starp abām komandām izcēlās saķeršanās. Kad spēlētāji nomierinājās, dzeltenās kartītes nopelnīja Holanns un Gabriels, ar kuru konfliktu šī situācija sākās.
Pēc 33 spēlēm "Arsenal" ar 70 punktiem turnīra tabulā saglabā pirmo vietu, taču "City", kas aizvadījusi par vienu maču mazāk, atpaliek tikai par trīs punktiem. Jau šonedēļ Mančestras klubs tabulā Londonas vienību var panākt, jo tai paredzēta trešdien spēle pret tabulas lejasgalā esošo "Burnley".