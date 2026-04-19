Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands.
Šodien 19:55
Neilandam 64. vieta "Amstel Gold Race" velobraucienā
Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands svētdien UCI Pasaules tūrē iekļautajā vienas dienas velobraucienā "Amstel Gold Race" ierindojās 64. vietā, bet Emīls Liepiņš finišēja 101. pozīcijā.
Šajās sacensībās riteņbraucēji mēroja 257,2 kilometrus ar vairāk nekā 30 kāpumiem, kopumā pārvarot aptuveni 3400 kāpuma metrus.
Finiša sprintā par uzvaru cīnījās beļģis Remko Evenepūls ("Red Bull-BORA-hangrohe") un pagājušā gada šī velobrauciena uzvarētājs Matiass Skjelmose ("Lidl-Trek"). Uzvaru izrāva Evenepūls, kurš finišu sasniedza pēc piecām stundām 59 minūtēm un 40 sekundēm, apsteidzot dāni par vienu sekundi.
Francūzis Benuā Krosnefruā ("UAE Team Emirates - XRG") atpalika minūti un 59 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Neilands (NSN) finišā piekāpās piecas minūtes un desmit sekundes, bet Liepiņš ("Pinarello Q36.5") bija par desmit minūtēm un 21 sekundi lēnāk.
"Amstel Gold Race" norisinājās 60. reizi vēsturē.