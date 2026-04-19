Latvijas motosportistam Kubuliņam 27. vieta EMX250 ceturtajā posmā
Latvijas motosportists Jēkabs Kubuliņš Itālijā aizvadītajā Eiropas čempionāta ceturtajā posmā 250 kubikcentimetru klasē (EMX250) ierindojās 27. pozīcijā.
Sestdien aizvadītajā pirmajā braucienā lielāko daļu atradās pirmajā divdesmitniekā, taču noslēdzošajos apļos zaudēja dažas pozīcijas un finišēja 21. vietā. Par brauciena uzvarētāju kļuva spānis Fransisko Garsija, kurš par teju 16 sekundēm apsteidza otrās vietas ieguvēju austrālieti Džeiku Kenonu.
Svētdien otrajā braucienā Kubuliņam bija neveiksmīgāks brauciena starts, pusi no brauciena pavadot 29. pozīcijā, bet turpinājumā latvietis spēja uzlabot pozīcijas un finišu sasniedza 22. vietā. Otrajā braucienā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Dānijas motosportists Nikolajs Skovbjergs, kamēr otrais atkal finišēja Kenons.
Par posma uzvarētāju ar ar 44 punktiem kļuva Kenons, kuram otrajā vietā ar 43 punktiem sekoja Skovbjergs. Kubuliņš sacensības noslēdza bez punktiem un ierindojās 27. pozīcijā.
Pēc aizvadītiem četriem posmiem kopvērtējumā līderpozīciju ar 177 punktiem saglabā Garsija, kurš uzvarēja pirmajos divos posmos. Kubuliņam 41 punkts dod 20. vietu. Šajā sezonā EMX250 klasē iecerēti 12 posmi.