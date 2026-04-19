Šodien 13:45
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra finālā
Latvijas 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis svētdien ar "Shanghai" komandu Japānā cieta sakāvi "Challenger" turnīra finālā, ar 15:22 piekāpjoties Beļģijas vienībai "Antwerp".
"Shanghai", kas turnīrā izsēta ar otro numuru, ceturtdaļfinālā ar 19:13 uzvarēja "Toronto" (4.), bet pusfinālā ar 21:19 pārspēja "Fuengirola" (7.) no Spānijas. Ceturtdaļfinālā Lasmanis izcēlās ar sešiem punktiem un pusfinālā guva trīs punktus. Finālā latvieša pārstāvētā komanda ar 15:22 zaudēja Beļģijas vienībai "Antwerp" (3.). Šajā mačā Lasmanis iekrāja četrus punktus un trīs atlēkušās bumbas.
Sestdien "Shanghai" apakšgrupas spēlēs ar rezultātu 21:10 uzvarēja "Fujisawa" (16.) no Japānas un ar 20:16 uzveica "Valencia" (8.) no Spānijas. Lasmanis šajās spēlēs guva attiecīgi piecus un septiņus punktus. Pirmo trīs vietu ieguvēji izcīnīja ceļazīmes uz maija vidū gaidāmo Zadaras "Masters" turnīru.