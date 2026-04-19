Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra finālā
Latvijas 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis svētdien ar "Shanghai" komandu Japānā piedzīvoja zaudējumu "Challenger" turnīra finālā.
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra finālā

Latvijas 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis svētdien ar "Shanghai" komandu Japānā cieta sakāvi "Challenger" turnīra finālā, ar 15:22 piekāpjoties Beļģijas vienībai "Antwerp".

Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda piedzīvo zau...

"Shanghai", kas turnīrā izsēta ar otro numuru, ceturtdaļfinālā ar 19:13 uzvarēja "Toronto" (4.), bet pusfinālā ar 21:19 pārspēja "Fuengirola" (7.) no Spānijas. Ceturtdaļfinālā Lasmanis izcēlās ar sešiem punktiem un pusfinālā guva trīs punktus. Finālā latvieša pārstāvētā komanda ar 15:22 zaudēja Beļģijas vienībai "Antwerp" (3.). Šajā mačā Lasmanis iekrāja četrus punktus un trīs atlēkušās bumbas.

Sestdien "Shanghai" apakšgrupas spēlēs ar rezultātu 21:10 uzvarēja "Fujisawa" (16.) no Japānas un ar 20:16 uzveica "Valencia" (8.) no Spānijas. Lasmanis šajās spēlēs guva attiecīgi piecus un septiņus punktus. Pirmo trīs vietu ieguvēji izcīnīja ceļazīmes uz maija vidū gaidāmo Zadaras "Masters" turnīru.

