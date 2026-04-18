Zoriks izceļas ar 13 punktiem zaudētā Turcijas čempionāta mačā
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks sestdien guva 13 punktus Turcijas čempionāta spēlē, neglābjot Denizli "Merkezefendi" komandu no zaudējuma.
Denizli vienība viesos ar rezultātu 82:91 (16:12, 28:29, 16:23, 22:27) zaudēja Ankaras "Turk Telekom".
Zoriks spēlēja 23 minūtes un sešas sekundes, realizēja pa diviem no trīs izpildītajiem divpunktu metieniem un tālmetieniem, kā arī visus trīs soda metienus. Tāpat latvietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-8) un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.
Viesiem ar 22 punktiem izcēlās Sems Grifins, bet uzvarētājiem 20 punktus guva Džordans Ušers.
Svētdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" mājās uzņems "Trabzonspor" un Roberta Blumberga pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" savā laukumā spēlēs ar "Manisa", bet pirmdien Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" viesosies pie "Galatasaray".
"Fenerbahce" ar 22 uzvarām 26 spēlēs ir vicelīdere, "Anadolu Efes" ar 16 uzvarām ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi desmit mačos un ir 11., bet "Petkim Spor" ar astoņām uzvarām ir 14. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".