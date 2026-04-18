“Rīgas zeļļi” ar pārliecinošu uzvaru pār “Liepāju” iekļūst LBL pusfinālā
"Rīgas zeļļi" komanda sestdien sasniedza "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfinālu, kurā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas (LIBL) čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
Rīdzinieki mājās ar rezultātu 106:74 (27:28, 24:16, 36:13, 19:17) uzvarēja "Liepāju" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.
Uzvarētājiem pa 20 punktiem guva Frenkijs Fidlers un Kristians Anigve, Fidleram iekrājot arī septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet Anigvem - arī desmit bumbas zem groziem. Rolands Šulcs guva 15 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, bet Jānim Bērziņam šajās statistikas ailēs bija 12+4+6.
Liepājniekiem 17 punktus guva Kristians Feierbergs, 13 punkti, četras atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas bija Emīlam Krūmiņam, bet 12 punktus guva Vitālijs Šimanskis.
Galvaspilsētas basketbolisti pirmajās divās spēlēs uzvarēja ar 97:69 un 102:92.
Otrā pusfinālā "VEF Rīga" tiksies ar "Ventspili", kas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 3-0 bija pārāka pār "Ogri".
"Latvijas Universitātes" komanda izslēgšanas turnīrā neiekļuva.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".