"Ventspils" basketbolisti pārspēj "Ogri" un nodrošina vietu Latvijas Basketbola līgas pusfinālā
"Ventspils" basketbolisti piektdien ar 104:82 (22:21, 32:21, 26:22, 24:18) pārspēja "Ogri", sērijā līdz trīs uzvarām panākot 3-0 un nodrošinot vietu "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfinālā.
Pa 18 punktiem uzvarētājiem guva Ronalds Zaķis un Armands Urkis, 16 punkti bija Edvardam Mežulim, 13 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Braientam Tomasam, 12 punktus guva un desmit rezultatīvas piespēles atdeva Kemerons Šeltons. Pretiniekiem ar 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Kristaps Dārgais, bet 23 punktus guva Gustavs Kārlis Kampuss. Pirmajā mačā savā laukumā "Ventspils" uzvarēja ar 92:79, bet otrajā spēlē viesos bija pārāka ar 75:66. Pusfinālā "Ventspils" mērosies spēkos ar "VEF Rīga" basketbolistiem.
Otrā ceturtdaļfināla pārī "Rīgas zeļļi" ar 2-0 ir vadībā pret "Liepāju", un šī dueļa trešā spēle notiks sestdien Daugavas sporta namā Rīgā. "Rīgas zeļļu" un "Liepājas" pāra uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas (LIBL) čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
"Latvijas Universitātes" komanda izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".