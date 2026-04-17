Trieciens Goldensteitai? Neskaidra Kristapa Porziņģa dalība izšķirošajā cīņā par "play off"
Dienu pirms izšķirošās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārspēles par vietu izslēgšanas spēlēs tiek ziņots, ka cīņā pret Losandželosas "Clippers" savainojumā iedzīvojies Kristaps Porziņģis.
Kā ziņo klubs, tad Kristapa Porziņģa dalība izšķirošajā spēlē pret Fīniksas "Suns" ir uz jautājuma zīmes. Iemesls - sāpes labajā potītē. Tiek ziņots, ka Porziņģis pēc panākuma pār "Clippers" manīts pieklibojot.
Kristaps Porzingis is questionable against the Suns tomorrow night with right ankle soreness. Was limping a bit postgame last night. No other surprises on Warriors injury report.— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 17, 2026
Pirmajā pārspēlē pret "Clippers" tieši Porziņģis ar savu produktīvo sniegumu abos laukuma galos bija viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem. Porziņģis trešdienas spēlē laukumā bija 27 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -4.
Ar diviem triecieniem grozā no augšas, pielabojot komandas biedru neprecīzos metienus, latvietis dominēja konkrētās nakts NBA labāko momentu topā, kā arī saņēma uzslavas no zvaigžņotā komandas biedra Stefena Karija.
Porziņģis Goldensteitā nonāca šīs sezonas maiņas darījumu laikā no Atlantas "Hawks". Vienības sastāvā viņam izdevies atgūt veselību un biežāk doties laukumā. Pēc šīs sezonas beigām viņš kļūs par brīvo aģentu, taču tiek lēsts, ka latvietis varētu turpināt karjeru Sanfrancisko. Pats par šo tēmu viņš gan atbildējis izvairīgi.