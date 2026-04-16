"Strasbourg" atspēlē divu vārtu deficītu un iekļūst UEFA Konferences līgas pusfinālā, pievienojoties "Rayo Vallecano", "Crystal Palace" un "Šahtar"
Francijas futbola klubs "Strasbourg" ceturtdien pēc atspēlēšanās iekļuva UEFA Konferences līgas pusfinālā. Strasbūras komanda ceturtdaļfināla pirmajā spēlē viesos ar 0:2 zaudēja "Mainz" komandai, taču ceturtdien atbildes mačā mājās bija pārāka ar 4:0 (2:0) un summā guva virsroku ar 4:2.
Pirmajā puslaikā strasbūriešiem vārtus guva Sebastians Nanasi un Abduls Uatarra. Otrā puslaika vidū, 69. minūtē, Huljo Ensiso nodrošināja vadību summā, bet piecas minūtes vēlāk Emanuels Emega guva spēles pēdējos vārtus.
"Strasbourg" pretiniece pusfinālā būs Madrides "Rayo Vallecano", kas viesos ar 1:3 (0:2) zaudēja Atēnu AEK, bet summā uzvarēja ar 4:3. Pēc Ambrozīni Salvadora diviem gūtajiem vārtiem un Razvana Marina precīzā sitiena AEK summā bija panākusi 3:3, taču 60. minūtē viesiem izcēlās Isi Palasons, kura vārtu guvums nodrošināja Spānijas klubam vietu pusfinālā.
Pusfinālu ceturtdien sasniedza arī Londonas "Crystal Palace", kas viesos ar 1:2 (1:1) zaudēja Florences "Fiorentina", bet summā bija pārāka ar 4:2.
Londoniešu pretiniece pusfinālā būs Doneckas "Šahtar", kas viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (0:0) ar Alkmāras AZ un summā uzvarēja ar 5:2.
Pusfināla spēles notiks 30. aprīlī un 7. maijā, bet titulspēle tiks aizvadīta 27. maijā Leipcigā.
Pērn Eiropas pēc spēka trešajā klubu turnīrā par čempioni kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 uzvarēja Seviljas "Real Betis".